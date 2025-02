James Rodríguez, lembra-se? O ex-FC Porto joga, atualmente, pelos mexicanos do Club León e foi protagonista de um lance aparatoso no jogo com o Pachuca, em atraso da jornada inaugural da Liga Clausura.

Perto do intervalo, Elías Montiel calculou mal a tentativa de se antecipar ao internacional colombiano, protagonizando um lance aparatoso em que acertou com a chuteira na nuca de James.

O árbitro apressou-se a mostrar o cartão vermelho a Montiel, pese embora a tentativa do jovem mexicano, de 19 anos, em explicar a abordagem temerosa e a pressão exercida pelos seus companheiros de equipa junto do juiz.

James Rodríguez foi assistido no relvado, mas voltou de pronto ao jogo para ajudar ao triunfo da sua equipa (1-2). O Club León, ainda invicto, lidera, isolado, a Liga Clausura mexicana.