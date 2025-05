O avançado inglês Jamie Vardy vai fazer, no próximo domingo, o seu último jogo pelo Leicester City no King Power Stadium, frente ao Ipswich (15:00).

O avançado de 38 anos garantiu, a poucos dias do jogo, que confia nas suas capacidades para continuar ao mais alto nível e que, por isso, não pretende retirar-se.

«O futebol é um mundo louco. Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou continuar até que as minhas pernas me digam que preciso de parar. As minhas pernas estão ótimas», começou por referir, em declarações à Sky Sports.

«Estou a praticar um desporto que amo, é o que faço desde criança, então espero que continue assim por muito tempo», garantiu.

Vardy vai finalizar a 13.ª época pelo Leicester. O jogo deste domingo, frente ao Ipswich Town, será o número 500 pelos foxes. O avançado poderá, ainda, chegar ao 200.º golo pelo clube (tem atualmente 199 tentos certeiros).

Sobre esses números, o inglês admite que gostava de os registar. No entanto, mostra que «não perde o sono» por isso. «Eu adoraria. Adoraria. Mas se não acontecer, não acontece», frisou.

Vardy tem no currículo um título da Premier League, dois no Championship, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça de Inglaterra ao serviço do Leicester City.