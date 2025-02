O futebolista alemão Jan-Niklas Beste afirmou que a mudança do Benfica para o Friburgo foi «a decisão certa» na sua carreira e referiu também que o ambiente familiar no clube ajudou a melhorar a sua vida nos últimos dias.

Depois da estreia pelo Friburgo na tarde de sábado, na vitória por 1-0 ante o Heidenheim - clube que representou de 2022 a 2024 - Beste falou na zona mista de como se processou a mudança e o quão positiva ela está a ser.

«Tivemos algumas conversas e eu tinha o Eren Dinkçi [ndr: ex-colega no Heidenheim, agora colega no Friburgo] como contacto, por isso podia perguntar algumas coisas. Mas depois da primeira conversa com os responsáveis e com o treinador, foi uma ótima opção desportiva para mim. Foi extremamente importante a atmosfera familiar, aquela calma novamente na vida privada, que se aprecia de uma forma completamente diferente quando se está noutro lugar. Foi a decisão certa a 100 por cento e estou extremamente feliz por estar aqui», afirmou Beste, em declarações à imprensa alemã.

«Fui muito bem recebido no estádio, torna as coisas mais fáceis. Claro que estou extremamente feliz por estrear-me aqui e com uma vitória», disse Beste, falando também da situação do Heidenheim, acreditando que o seu antigo clube vai conseguir permanecer na Bundesliga.

«Tive dois grandes anos com o Heidenheim, com toda a equipa e todo o clube. Quando o árbitro apita, olhamos para os rostos deles e sabemos como eles se sentem e o que está a acontecer. Sentes isso por eles. Mas eu também lhes disse: “Tudo de bom, eu acredito em vós, vós conseguis”. Estou convencido de que eles conseguirão a permanência na liga», referiu, sobre o atual 16.º e antepenúltimo classificado da Bundesliga, com 14 pontos, a quatro do Hoffenheim, 15.º com 18, em zona de permanência.