Agora no Anderlecht, o defesa-central belga Jan Vertonghen não esconde que sente saudades dos tempos que viveu na Luz.

«Obviamente, sinto falta de Lisboa e dos meus companheiros de equipa. Tenho saudades do Benfica. Estão a ter uma grande época e estou muito orgulhoso, porque são um grande grupo de homens. Já os vi jogar. É um clube fantástico e tenho orgulho em ter jogado nesse clube», afirmou em declarações à Sport TV, após o empate a zero entre Croácia e Bélgica, que ditou o afastamento dos «diabos vermelhos» da prova.

Apesar de ter perdido espaço no plantel encarnado com a chegada de Roger Schmidt, com quem trabalhou no arranque de 2022/23, Vertonghen não tem dúvidas de que o alemão é o homem certo para a equipa.

«Como tem mostrado, é a escolha certa para o Benfica. Ganharam quase todos os jogos. Estou feliz pela equipa», rematou.

Vertonghen, recorde-se, passou duas temporadas nas águias. Esta época, pelo Anderlecht, soma 12 jogos e dois golos.