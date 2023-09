O Japão foi a Wolfsburgo vencer a Alemanha por 4-1, repetindo o triunfo da primeira jornada do Mundial 2022 mas desta vez com goleada. Foi o quinto jogo consecutivo sem vitórias para a «Mannschaft».

Com o sportinguista Morita no onze inicial – saiu aos 75 minutos – o Japão adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, num golo de Junya Ito. Aos 19 minutos Leroy Sané repôs a igualdade, mas três minutos mais tarde o Japão voltou a adiantar-se. O 2-1 foi apontado por Ueda e deu ao Japão uma vantagem que se transformou em goleada nos minutos finais. Primeiro foi Asano a apontar o terceiro, e já nos descontos Ao Tanaka cabeceou para o 4-1 final.

No Mundial do Qatar, a derrota por 2-1 com o Japão na primeira jornada revelou-se fatal para a Alemanha, que acabou eliminada na primeira fase. Agora, ela acentua as dificuldades da seleção orientada por Hansi Flick, num ciclo de preparação limitado a jogos particulares, como anfitriã do Euro 2024. Nos últimos meses, a «Mannschaft» sofreu derrotas frente à Bélgica, Polónia e Colômbia, não venceu nenhum iogo e tem ainda um empate com a Ucrânia. E na próxima terça-feira tem mais um teste exigente, frente à França