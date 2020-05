O Vissel Kobe bateu o recorde de lucros na Liga japonesa, graças a um aumento de patrocínios e da venda de ingressos desde que contratou Andrés Iniesta.

No ano fiscal de 2019, que terminou em 31 de março, o Vissel Kobe teve lucros de 11.400 milhões de ienes (cerca de 96 milhões de euros), tornando-se no primeiro clube da J-League a passar a barreira dos 10.000 milhões de ienes (84 milhões de euros), de acordo com um estudo da Liga.

Os lucros de 2019 superaram os 9.660 milhões de ienes (cerca de 81 milhões de euros) que o Visel Kobe, que já era recordista de lucros, tinha conseguido em 2018.

O clube, que contratou Andrés Iniesta em maio de 2018 ao FC Barcelona, registou no ano fiscal de 2019 aumentos nos patrocínios e na venda ingressos, factos que a imprensa desportiva nipónica batizou como efeito Iniesta.