No Japão, já se ensaia um futebol sem empates. A Liga local implementou um sistema experimental que obriga a que os jogos que terminem com uma igualdade no marcador sigam para penáltis, onde é encontrado o vencedor do encontro, que soma apenas dois pontos, enquanto os derrotados conquistam um ponto. A vitória apenas garante três pontos a quem conseguir vencer no tempo regulamentar.

A novidade está a ser testada na J1 100 Year Vision League, uma competição que serve de preparação para a Liga japonesa, que a partir desta temporada arranca apenas em agosto, disputando-se a par dos principais campeonatos do futebol europeu.

A alteração do calendário competitivo é explicada pelo presidente da J League, Yoshikazu Nonomura, com o facto de, «agora, os rivais dos nossos clubes serem os principais emblemas da Europa», pelo que «focar exclusivamente as atenções no futebol doméstico impede, inevitavelmente, o crescimento» da competição, assim o explicou à Agência Reuters.

Voltando à J1 100 Year Vision League, desenrolar-se-á entre os meses de fevereiro e junho. Logo na jornada inaugural, quatro jogos foram resolvidos no desempate por penáltis. Apesar de a possibilidade não estar totalmente excluída, não está previsto que o sistema seja implementado nas ligas nipónicas, em 2026/2027.