Junya Ito, futebolista japonês que estava a ser investigado por alegada agressão sexual a duas mulheres em 2023, não vai a julgamento.

Sem que fossem revelados mais detalhes, a Procuradoria Distrital de Osaka prescindiu de apresentar queixa do médio 31 anos que atua nos franceses do Reims.

Junya Ito, que foi excluído da seleção japonesa que disputava a Taça Asiática à data das acusações no início deste ano (e não voltou a ser convocado desde então), sempre negou as acusações e avançou inclusive com um pedido de indemnização de mais de 1 milhão de euros contra as duas mulheres por danos reputacionais que levaram, por exemplo, à rescisão de contratos com patrocinadores.