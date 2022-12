Hajime Moriyasu vai manter-se como selecionador do Japão até 2026, anunciou esta quarta-feira o organismo nipónico.

Com esta renovação de vínculo, Moriayasu, que assumiu o comando técnico da equipa japonesa após o Mundial 2018, torna-se assim no primeiro treinador nipónico a manter-se no cargo após um Campeonato do Mundo.

«É realmente o trabalho que mais me preenche. É um trabalho que me dá oportunidade de competir a nível internacional com orgulho de ser japonês, por isso decidi aceitar a oferta», afirmou o técnico, de 54 anos, numa conferência de imprensa conjunta com a Federação daquele país asiático.

O Japão chegou aos oitavos de final do Mundial 2022, onde foi derrotado pela Croácia no desempate por grandes penalidades. Antes disso, surpreendeu na fase de grupos ao vencer a Alemanha e a Espanha.