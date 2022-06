Aos 29 anos, Kelvin tem um novo desafio na carreira: o antigo jogador do FC Porto assinou pelo FC Ryukyu, último classificado da segunda divisão japonesa.

Em comunicado no site oficial, o emblema nipónico informou que parte do salário do jogador brasileiro será pago na criptomoeda do clube.

Recorde-se que Kelvin esteve perto de regressar a Portugal no início de 2022, mas a transferência para o Belenenses acabou por falhar.

O extremo vai representar o 12.º clube na carreira. O último foi o Always Ready, da Bolívia.