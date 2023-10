O Japão goleou, esta sexta-feira, o Canadá por 4-1 numa partida de preparação.



Com Hidemasa Morita, jogador do Sporting, todo o encontro no banco de suplentes, os nipónicos abriram o marcador por intermédio de Ao Tanaka, logo aos dois minutos. Os canadianos, que contaram com Steven Vitória (Desp. Chaves) no início da segunda parte, desperdiçaram uma soberana ocasião para empatar, mas Jonathan David falhou uma grande penalidade.



O Japão aproveitou, por seu turno, para marcar mais dois golos antes do intervalo. A seleção orientada por Hajime Moriyasu chegou ao 2-0 graças a um autogolo de Alphonso Davies (40m) e ampliou o marcador com um golo de Nakamura (42m).



No arranque da segunda parte Tanaka chegou ao bis e deixou o Japão completamente confortável na partida. O melhor que o Canadá conseguiu foi marcar o golo de honra aos 89 minutos por intermédio de Hoilett.



6-0, 4-1, 4-1, 4-2 e 4-1 foram os resultados dos últimos triunfos do Japão, um registo notável!



O resumo do jogo: