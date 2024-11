O Japão deu continuidade à campanha para a qualificação para o Mundial 2026 com novo triunfo: depois da goleada à Indonésia, os nipónicos venceram na China por 3-1, esta terça-feira.

Na sexta jornada do Grupo C da qualificação da Ásia/Oceânia para o Campeonato do Mundo, o médio do Sporting Hidemasa Morita nem sequer saiu do banco.

Koki Ogawa abriu o marcador aos 39 minutos, com um cabeceamento certeiro, na sequência de um pontapé de canto. Já em tempo de descontos da primeira parte, também após um canto, Ko Itakura (46+6m) aumentou a vantagem dos nipónicos.

Logo após o intervalo, os chineses reduziram por intermédio de Lin Liangming (48m), enquanto o bis de Ogawa (54m), novamente de cabeça, fechou as contas do jogo.

O Japão segue em excelente condição para assegurar a presença no próximo Mundial. O conjunto nipónico lidera o grupo C com 16 pontos, mais dez do que Austrália (menos um jogo), Indonésia, Arábia Saudita e China. Na última posição, está o Bahrain, com cinco pontos.