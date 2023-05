Kosuke Nakamura (Portimonense), Hidemasa Morita (Sporting) e Yuki Soma (Casa Pia) integram a lista de convocados do Japão, divulgada esta quinta-feira, para os jogos diante de El Salvador e Peru.

A maior novidade é mesmo a presença do guarda-redes de 28 anos, que, apesar de somar seis internacionalizações, não veste as cores da seleção nipónica desde 2019. A cumprir a terceira temporada nos algarvios, Nakamura só agarrou a titularidade em 2022/23, mas tem estado em bom plano, com 31 jogos já disputados.

O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, defronta El Salvador a 15 de junho e tem encontro marcado com os peruanos no dia 20 do mesmo mês. As duas partidas inserem-se na Kirin Cup.

Japan has finalized their squad to face El Salvador on June 15th and Peru on June 20th in a friendly match. 🔵🇯🇵



Congratulations to Kyogo Furuhashi for making a return to the squad, along with three J.League players who have earned their first national team call-up.



