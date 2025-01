Gonçalo Paciência já não é jogador do Sanfrecce Hiroshima, anunciou esta quarta-feira o clube japonês

«Informamos que foi decidido rescindir o contrato do jogador sob acordo de ambas as partes», pode ler-se no comunicado oficial.

O português reforçou o clube japonês em setembro e fez um total de 13 jogos e quatro golos. No campeonato ficou em segundo lugar, a quatro pontos do líder.

Ao longo da carreira, o futebolista de 30 anos representou o Olympiakos, Rio Ave, V. Setúbal, FC Porto, Frankfurt, o Schalke, Celta de Vigo e o Bochum.

De referir que Gonçalo Paciência tem sido apontado ao Sport, clube brasileiro orientado por Pepa e que subiu esta época ao Brasileirão.