Roger Schmidt foi anunciado, nesta quarta-feira, como novo conselheiro de futebol global da Liga japonesa. Um cargo surpreendente, já que Schmidt foi treinador entre 2004 e 2024, durante 20 anos.

Afastado dos bancos há um ano, após ter sido despedido do Benfica, terá novas funções ao serviço da J. League, a Liga nipónica, segundo o comunicado divulgado no site oficial da competição:

«Este projeto visa divulgar filosofias e métodos de treino de futebol de nível mundial através do Sr. Schmidt, que tem uma vasta experiência como treinador em clubes europeus de topo, proporcionando treino para jogadores da academia, seminários para treinadores e diretores desportivos, e partilhando a sua experiência e conhecimento com a J.League e os clubes da J.League».

«O calendário prevê o início do 1.º Programa Especial para treinadores e diretores desportivos em outubro, seguido de um programa de mentoria para expedições na Europa como consultor técnico da equipa da J.League Sub-18 em novembro e do Programa de Treino para a equipa da J.League Sub-16 em dezembro», explicam ainda.

Em declarações aos meios da J. League, Schmidt refere a importância de uma reunião com o CEO da entidade em Dusseldorf, na Alemanha, para a sua tomada de decisão. O contrato será válido até junho de 2026.

