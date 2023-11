Hidemasa Morita, médio do Sporting, e Yuki Soma, extremo do Casa Pia, integram a lista de convocados para os próximos jogos da seleção do Japão frente a Myanmar e Síria, relativos à fase de qualificação asiática para o Mundial 2026.

O jogador do Sporting falhou a receção ao Estrela da Amadora, por lesão, e Ruben Amorim colocou dúvidas sobre a sua recuperação para a receção aos polacos do Rakow, na próxima quinta-feira, bem como para o dérbi com o Benfica, relativo à próxima jornada da Liga.