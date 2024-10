Hidemasa Morita, jogador do Sporting, faz parte do onze titular da seleção japonesa que defronta a Austrália, esta terça-feira, em jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

O médio leonino vai atuar ao lado de Ao Tanaka, do Leeds United, de Takumi Minamino, do Mónaco, e de Takefusa Kubo, da Real Sociedad.

Morita já tinha sido titular na partida anterior, na Arábia Saudita, na semana passada, tendo feito a assistência para o primeiro golo do Japão, apontado por Daichi Kamada. A seleção nipónica venceu por 2-0, em Jeddah.

O Japão lidera o Grupo C da zona asiática de apuramento para o Mundial, com nove pontos, fruto de três vitórias nos jogos já realizados. Tem 14 golos marcados e zero sofridos.

A Austrália vai na segunda posição, com quatro pontos.