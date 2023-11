A seleção japonesa entrou com o pé direito no Grupo B da fase de qualificação asiática para o Mundial 2026, com uma goleada por 5-0 sobre Mianmar, em Osaka.

Yuki Soma, extremo do Casa Pia, foi titular e cumpriu os 90 minutos, enquanto Hidemasa Morita, do Sporting, foi lançado aos 66 e ainda somou uma assistência, no golo de Ritsu Doan (86m). Antes disso, Ayase Ueda já tinha completado um hat trick e, pelo meio, Kamada também marcou.

O próximo compromisso do Japão está marcado para dia 21, terça-feira, frente à Síria (14h45).

A assistência de Morita: