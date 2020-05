O compromisso não é oficial, depende da evolução da Covid-19 em Espanha, mas o presidente da Loga acredita que o campeonato pode regressar no dia 12 de junho. «O vírus continua aí, mas se pudermos voltar nesse dia, melhor», referiu Javier Tebas este domingo no programa El Partidazo.



O dirigente acredita, aliás, que o lugar onde menos risco existe é o relvado. «Durante os jogos é quando existe menos risco. Vamos estar muito em cima no controlo aos atletas e só lhes peço que cumpram em casa o nosso protocolo.»



Javier Tebas está satisfeito com os resultados dos testes à infeção da Covid-19 e confessa que esperava um quadro mais pesado. «Esperávamos 25-30 casos positivos nas estruturas dos clubes e só tivemos oito até agora. Isto num universo de 2500 testes.»



A liga espanhola não terá público nos estádios mas, ao contrário do decidido em Portugal, a sua segunda liga será retomada.