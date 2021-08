O presidente da liga espanhola (La Liga), Javier Tebas, respondeu ao início da tarde desta terça-feira à decisão do Real Madrid abrir uma ação criminal contra si a propósito do fundo internacional CVC injetar 2,7 mil milhões de euros na competição e nos clubes, visando o presidente do clube, Florentino Pérez.

«O método ameaçador que Florentino Pérez utiliza há anos em privado, passa-o agora a público. Os clubes e as instituições levam anos a suportar as suas ameaças. Desde 2015, contra a venda centralizada, as impugnações constantes de acordos, a Superliga… o Real Madrid merece mais», apontou Tebas, numa mensagem escrita na rede social Twitter.

O Real Madrid anunciou na manhã desta terça-feira que o conselho administrativo do clube «concordou por unanimidade» em avançar com ações judiciais contra Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, o Fundo SIVAC-FIS CVC Capital Partners e Javier Guijarro, responsável pelo Fundo.

A decisão dos «merengues» surgiu depois da proposta de investimento na Liga Espanhola pelo fundo de «private equity» equivalente a aproximadamente 2,7 mil milhões de euros em troca da venda de 10% das ações.