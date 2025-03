O guarda-redes do Millwall, Liam Roberts, foi suspenso por seis jogos, na sequência da falta dura sobre o avançado do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, no passado sábado, dia 1, em jogo da Taça de Inglaterra.

Roberts tinha inicialmente suspenso por três jogos, mas um pedido da Federação Inglesa de Futebol (FA) para que a sanção fosse aumentada levou a uma análise de uma Comissão Reguladora independente, que confirmou o castigo de seis jogos esta sexta-feira.

«Uma Comissão Reguladora independente confirmou a reivindicação da FA de aumentar a suspensão de Liam Roberts, do Millwall. A FA alegou que - nas circunstâncias - a punição padrão para esta infração era claramente insuficiente e Liam Roberts negou isso posteriormente. Após uma audiência, a Comissão Reguladora confirmou a reivindicação da FA, anulou a punição padrão de três jogos e, em vez disso, impôs uma suspensão de seis jogos», refere a FA, em comunicado, acrescentando que «as razões escritas da Comissão Reguladora para as suas decisões serão publicadas em tempo oportuno».

Mateta foi suturado com 25 pontos na cabeça após o lance com Roberts.