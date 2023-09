Montse Tomé, a nova selecionadora feminina espanhola, anunciou na segunda-feira a primeira lista de convocadas desde que assumiu o cargo, tendo chamado 15 jogadoras que foram campeãs do mundo e que se tinham autoexcluído desta convocatória. Jenni Hermoso ficou de fora e a selecionadora explicou que foi uma opção para defender a jogadora.

A futebolista do Pachuca, já durante a madrugada, emitiu um comunicado a criticar a Federação espanhola (RFEF).

«Proteger-me de quê?», pode ler-se no início da nota publicada nas redes sociais da jogadora de 33 anos.

«Passámos semanas, meses, à procura dessa proteção que não conseguimos encontrar no seio da própria RFEF. As mesmas pessoas que nos pedem confiança são as que hoje lançam uma lista de jogadoras que pediram para NÃO serem convocadas», prossegue.

«As jogadoras têm bem claro que se trata de mais uma estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas. Mais uma prova incontestável que demonstra que nada mudou hoje e que confirma a razão pela qual estamos a lutar e como o estamos a fazer», lê-se ainda.

Hermoso, a jogadora que Luis Rubiales beijou durante os festejos da conquista do Mundial, manifestou ainda «total apoio» às colegas que reiteraram a vontade não serem chamadas à seleção e rejeitaram a convocatória para os jogos da Liga das Nações feminina frente Suécia e Suíça, por sentirem que a RFEF não cedeu às exigências de reestruturação das condições do futebol feminino.

«Gostaria também de deixar uma coisa bem clara. Hoje tentaram argumentar que o ambiente seria seguro para as minhas colegas quando, na mesma conferência de imprensa, foi anunciado que não me convocam para me proteger», concluiu Hermoso.