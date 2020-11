O Jeonbuk Motors, de José Morais, empatou esta quarta-feira (1-1) frente ao Ulsan, em jogo da primeira mão da final da Taça da Coreia do Sul.

A jogar fora, a equipa do técnico português – tetracampeã nacional – adiantou-se no marcador aos 50 minutos, por intermédio de Murilo. No entanto, dez minutos depois Júnior Negrão restabeleceu a igualdade para a formação da casa.

A formação orientada por José Morais vai agora decidir a final da Taça em casa e tentar a dobradinha frente a um adversário que ficou a apenas três pontos do Jeonbuk no campeonato. A partida decisiva joga-se no domingo.