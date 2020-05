A K-League, a liga da Coreia do Sul, regressou esta sexta-feira, depois de dois meses de interrupção, com a vitória do Jeonbuk, comandado por José Morais, sobre o Suwon Bluewings (1-0), com o selecionador Paulo Bento a assistir nas bancadas vazias.

Um regresso bem diferente do que se via antes da interrupção imposta pela pandemia da covid-19. Controlo de temperatura em todas as entradas, bancadas despidas, distanciamento social, toda a gente de máscara e garrafas individualizadas são algumas das mudanças mais visíveis numa modalidade que vai ter de se adaptar aos novos tempos.

Depois do jogo começar, voltou quase tudo a ser como era, mas ainda se notou muita contenção quando Lee Dong-Gook marcou o golo da vitória do campeão sul-coreano [veja aqui o vídeo].