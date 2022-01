Os Wolves anunciaram a contratação do extremo direito Jeong Sang-bin, que alinhava no Suwon Samsung Bluewings da K-League.

O futebolista sul-coreano, contudo, vai prosseguir a carreira em empréstimo nos suíços do Grasshoppers, durante a próxima temporada e meia, no âmbito da relação entre os dois clubes.

O atacante de 19 anos foi lançado na seleção principal da Coreia do Sul em junho do ano passado pelas mãos de Paulo Bento e apontou mesmo um golo na estreia, diante do Sri Lanka.

No último ano, completou 24 jogos no campeonato sul-coreano e apontou seis golos.

