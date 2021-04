O antigo futebolista francês Jérémy Mathieu, que encerrou a carreira na época passada ao serviço do Sporting, revelou que não queria transferir-se do Valência para o Barcelona em 2014 e que, no meio do processo, chegou mesmo a mostrar um contrato falso ao então diretor-desportivo do emblema ché, Rufete, para não se mudar.

«Não queria ir para o Barça. Quando me abordaram [ndr: em 2014], eu era capitão no Valência, estava a desfrutar da minha vida ali e perguntei-me: “vou polir o banco em Barcelona?”. Quando recebi o contrato que me ofereceram, redigi um novo contrato, no qual tinha um salário do nível em que recebi naquele momento e o que o Barcelona me oferecia», começou por contar, em entrevista ao jornal L’Équipe, publicada no sábado.

«Mostrei este contrato falso ao diretor-desportivo do Valência, Ruferte, dizendo-lhe: “se me deres isto, fico”. Ele respondeu: “não deve ser problema”. Chamámos ambos o presidente [Amadeo Salvo], que negou isso. O Rufete nem queria acreditar. Rasguei o papel e disse-lhe: “assim, vou embora”. Compreendi que não contavam comigo», concluiu o francês, hoje com 37 anos.

Na mesma entrevista, Mathieu revelou ainda duelos de carreira, nomeadamente na liga espanhola, com Diego Costa, enquanto este estava no Atlético de Madrid, considerando o hispano-brasileiro como o adversário mais duro.

«Dá-te pequenos golpes de ‘cão’ para tirar-te do jogo. Pisa-te os pés, pede desculpa e começa a fazer isso de novo logo a seguir. Acaba por te incomodar, tu respondes e levas um cartão», disse.

O gaulês admitiu ainda que a sua fase final no Valência e o final de carreira no Sporting foi quando se sentiu mais forte.

Mathieu jogou no Valência entre 2009 e 2014, no Barcelona de 2014 a 2017 e depois no Sporting, de 2017 a 2020, numa carreira que teve os primeiros anos em França, entre Sochaux e Toulouse.