Outrora considerado um possível sucessor de Cristiano Ronaldo, Jesé Rodríguez ainda conviveu com o português no Real Madrid, mas teve uma carreira abaixo das expectativas. O espanhol está desde outubro passado no Johor, da Malásia, e ambiciona defrontar Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia.

«Tive uma reunião, explicaram-me todo o projeto que têm para a Liga dos Campeões da Ásia e, principalmente, para o futuro. Agora estamos nos oitavos de final e, se avançarmos, iremos para a fase final na Arábia Saudita. Posso defrontar o "Bicho". Bicho vs Bichinho seria bom», brincou o avançado de 32 anos, à Cadena SER, numa alusão a um possível duelo com Ronaldo, alguém que acredita que vá continuar a jogar «até chegar aos mil golos».

Jesé, que na segunda metade de 2019/20 passou pelo Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, representou ainda outros clubes, como Stoke City, Las Palmas, Betis, Sampdoria, Ankaragücü ou Coritiba. No futuro, o espanhol vê-se como treinador.

«Vejo-me como treinador porque estive em tantas ligas diferentes, com tantos treinadores diferentes e com tantos estilos de jogo diferentes que, no final de contas, ganhei aquele apetite para querer treinar», confessou.