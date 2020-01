Jesualdo Ferreira chegou esta manhã a Guarulhos, em São Paulo, e foi recebido por vários jornalistas, que lhe perguntaram sobre o interesse do Santos em Ricardo Quaresma.

«Porque é que toda a gente está a falar do Quaresma? Porque jogou comigo? Mas jogaram tantos comigo. Por exemplo, o Lucho, que está no Athletico-PR Isso são tudo temas que vamos falar agora com calma», referiu Jesualdo.

Questionado, de resto, se está a pensar levar algum jogador português, o treinador foi curto.e grosso.

«Não sei», respondeu.