O futebolista mexicano Jesús Corona admitiu, esta sexta-feira, que já esperava há «mais de um ano» o momento que agora vive, com a chegada ao Sevilha, depois de seis épocas e meia no FC Porto.

«Estou muito feliz, muito feliz. Estávamos ansiosos por vir [ndr: ele e a família]. Creio que há mais de um ano que queria passar este momento e na verdade estou muito feliz, a minha família também, precisávamos de uma mudança de ares e vir para aqui é incrível», afirmou, em declarações aos canais do clube, à margem da apresentação, enquanto conhecia os cantos à casa, conduzido também pelo médio espanhol Óliver Torres, com quem já tinha jogado no FC Porto.

E por falar em reencontros, Corona vai trabalhar de novo com Julen Lopetegui, o primeiro treinador que teve no FC Porto, em parte da época 2015/2016.

«Já nos conhecemos há muito tempo, espero devolver-lhe essa confiança no campo, é o mais importante», disse Corona, sobre Lopetegui, enaltecendo ainda o dérbi da Andaluzia ante o Betis, onde jogam os portugueses Rui Silva e William Carvalho. «Falaram-me muito do dérbi e estou motivado para trabalhar», assegurou o extremo de 29 anos.

O negócio entre os dragões e o emblema sevilhano ronda os três milhões de euros, apurou o Maisfutebol. O jogador estava a poucos meses do final do contrato e a SAD portista conseguiu, assim, um encaixe financeiro com o jogador que, nos últimos anos, foi um dos maiores ativos do clube.