O futebolista espanhol Jesús Navas anunciou, esta quinta-feira, o adeus à seleção de futebol de Espanha.

Aos 38 anos, o capitão de equipa do Sevilha, que se estreou na seleção A em 2009, tem no currículo a conquista de dois europeus por Espanha, o de 2012 e o deste ano, além do título no Mundial 2010 e a conquista da Liga das Nações em 2022.

«Já disse muitas vezes e volto a repetir: o que há de maior é defender o meu país. Depois de 56 jogos e quatro títulos, com a minha retirada do futebol no Sevilha no fim da época, como já anunciei, amanhã vou ter um sobressalto quando for anunciada a convocatória da seleção e o meu nome não estiver incluído. Aquela magia que senti quando ouvia o meu apelido emocionou-me e mudou o meu coração porque foi uma honra para mim representar o meu país, vestir-me com as cores da seleção nacional e atingir o máximo como atleta profissional», referiu Navas, numa publicação nas redes sociais.

O lateral-direito afirmou que «o sonho e as memórias permanecerão intactos, assim como o orgulho de ter feito tantas pessoas felizes», mas desta vez o selecionador Luis de la Fuente já não o vai nomear porque «um ciclo que começou há 15 anos, com muitas alegrias, está a acabar».

Navas manifestou ainda o desejo de que «os sucessos não parem» e que os compatriotas continuem «nos caminhos da vitória».