Jesus Navas diz adeus ao futebol profissional no fim deste ano civil. Dado que o Sevilha joga o seu último jogo em casa, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, diante do Celta do Vigo neste sábado, este encontro marca a despedida do veterano em casa.

E o clube não se poupou nas homenagens ao atleta de 39 anos. Navas levou os filhos para o relvado (deram até o pontapé de saída do jogo) e teve expostos no centro do relvado os vários troféus que marcam a sua carreira - desde quatro Ligas Europas, ao serviço do Sevilha, até aos títulos de campeão mundial e europeu, pela seleção espanhola.

Foi-lhe concedida uma guarda de honra com a participação dos jogadores do Celta de Vigo e Jesus Navas não conseguiu esconder a emoção durante a despedida à sua 'segunda casa'.

Navas participou em 704 jogos pelo Sevilha até ao momento, uma marca assinalável. Foi um dos únicos dois clubes que representou na longa carreira - o outro foi o Manchester City, entre 2013 e 2017.