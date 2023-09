Nem um milionário como Jimmy Butler escapa à subida dos preços dos combustíveis. A estrela dos Miami Heat, da NBA, foi atestar um Bugatti e ficou surpreendido com o que pagou.

«Isto é um roubo do c******! Vou tentar recuperar alguma desta gasolina. Achas que se for lá dentro e disser que me enganei na gasolina, eles me devolvem o dinheiro? Isto é uma loucura, vou mudar para [carros] elétricos. Acreditam que atestar um Bugatti custa 145 dólares [cerca de 138 euros]? Que loucura», queixou-se num vídeo que publicou na rede social Instagram.