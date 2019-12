Jorge Jesus regressou esta manhã a Portugal para cumprir um mês de férias e garantiu que é só mesmo isso: um mês de férias, antes de voltar ao Brasil.

«Vim para ficar com o contrato que tenho e que vou cumprir. Vamos regressar ao Brasil no dia 24. Se tenho clubes interessados? Tenho, o Flamengo», subinhou.

«2020 vai ser como sempre: tentar dar um passo em frente e fazer melhor. A nível desportivo praticamente conquistámos tudo, faltou o Mundial de Clubes, portanto não há mais para pedir. Mas a próxima época vai ser diferente e temos muito tempo para pensar nela.»

O português desfez assim as dúvidas e garantiu que vai cumprir o contrato com o Flamengo, que se estende até meados do próximo ano, pelo que não faz sentido nesta altura falar em renovação.

«Tenho contrato até maio ou junho, sem sei bem», recordou.

Pelo caminho diz que volta para Portugal com o coração cheio e o sentimento de dever cumprido, depois de meio ano no Brasil em que atingiu o topo do mundo.

«A sensação é a melhor. Todos nós regressamos a casa, para junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, no nosso país, portanto a sensação é ótima», referiu.

«Vimos com o sentimento de missão cumprida, o Flamengo fez uma temporada como nunca tinha feito na vida, nem sei se mais alguma vez vai fazer uma época com tantos êxitos e tantos recordes. Portanto foi um ano maravilhoso e agora há que seguir em frente.»