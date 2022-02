O diretor-executivo do Barcelona, Ferran Reverter, está de saída do cargo, numa decisão que surge «por motivos pessoais e familiares», segundo informou o emblema catalão esta terça-feira. A cisão produz efeitos assim que o clube tenha algum substituto.

«Ferran Reverter informou hoje o presidente do Barcelona, Joan Laporta, do seu desejo de renunciar ao seu cargo como diretor-executivo [CEO], por motivos pessoais e familiares. A renúncia produz efeitos assim que o clube nomeie um novo CEO», referiu o Barcelona, em comunicado.

Reverter tinha sido peça basilar com o arranque da segunda etapa de Joan Laporta no Barcelona, entrando na estrutura diretiva depois de o atual presidente ter ganho as eleições em março de 2021.

A grande aparição de Reverter a público deu-se em outubro, quando deu a conhecer os resultados da ‘due diligence’.

Embora o Barcelona fale em motivos de índole pessoal e familiar, a imprensa espanhola noticia que a saída de Reverter pode estar relacionada com divergências sobre o acordo do Barcelona com a plataforma Spotify.

Na segunda-feira, a RAC1 noticiou que o Barcelona alcançou um acordo com a Spotify para um patrocínio nas próximas três épocas, num negócio a envolver 280 milhões de euros. Esse mesmo acordo contemplará, avançou a rádio catalã, um patrocínio nas camisolas de jogo das equipas principais masculina e feminina (substituindo a Rakuten), mas também camisolas de treino e direitos do Camp Nou, algo que, a confirmar-se, daria pela primeira vez na história uma mudança de nome no recinto desportivo do Barcelona.

No domingo, o diretor-geral da Spotify, Daniel Ek, esteve mesmo a assistir ao jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. Em 2021, os responsáveis da plataforma já estiveram mesmo perto de uma compra no Arsenal.