O presidente do Barcelona Joan Laporta testou positivo à covid-19 esta terça-feira, anunciou o emblema blaugrana.

O clube espanhol informou em comunicado que o dirigente está «bem» e «assintomático».

A equipa principal do Barcelona enfrenta um surto de covid-19 e foi a jogo muito desfalcada na última ronda do campeonato espanhol. Neste momento, Gavi, Ousmane Dembélé, Ez Abde, Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Alejandro Balde estão infetados, enquanto Jordi Alba e Dani Alves já recuperaram da doença.

