O presidente do Barcelona, Joan Laporta, foi insultado e respondeu às palavras que ouviu à saída do estádio El Sadar, no domingo, na sequência do empate dos catalães ante o Osasuna (2-2), para a liga espanhola, que acentua o atraso da equipa de Xavi Hernández na classificação.

Quando estava a apanhar a viatura que ia levá-lo ao aeroporto, Laporta foi apelidado de «ladrão» por um adepto, por várias ocasiões, tendo mesmo o dirigente respondido com um «filho da p***», conforme apanharam as câmaras da TV3.

O Barcelona está no oitavo lugar da liga espanhola, com 24 pontos, já a 18 de distância do líder Real Madrid, ainda que tenha menos um jogo disputado.