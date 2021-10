Tarde muito positiva para o Chelsea, na Premier League. A equipa de Thomas Tuchel venceu em Newcastle, por 3-0, e beneficiou do empate do Liverpool com o Brighton (2-2) e da derrota do Manchester City com o Crystal Palace (0-2).

A equipa de Pep Guardiola ainda nem tinha sofrido qualquer golo em casa, mas foi batida por Wilfried Zaha logo ao minuto 6, a aproveitar um erro de Laporte, que ainda seria expulso antes do intervalo.

Com João Cancelo (saiu ao minuto 78), Rúben Dias e Bernardo Silva no onze, os citizens ainda festejaram o empate na segunda parte, mas o lance finalizado por Gabriel Jesus foi anulado por fora de jogo de Phil Foden.

Ao minuto 88 o Palace ainda chegou ao segundo golo, apontado por Gallagher.

O Liverpool esteva a ganhar por 2-0, com golos de Henderson (4m) e Sadio Mané (24m), mas consentiu o empate. Enock Mwepu (41m) e Leandro Trossard (65m) apontaram os tentos visitantes.

Diogo Jota entrou ao minuto 78, para o lugar de Roberto Firmino.

O triunfo do Chelsea teve uma figura improvável: Reece James bisou (65 e 77m), com um penálti de Jorginho a fechar as contas, ao minuto 81.

Os blues têm agora três pontos de vantagem sobre o Liverpool e mais cinco do que o Manchester City.