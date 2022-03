Quem trava o Olympiakos? A equipa orientada por Pedro Martins goleou, esta quarta-feira, o Asteras Tripolis por 5-1, numa partida em atraso da 17.ª jornada da Liga grega.



Depois de uma primeira parte sem golos, o campeão grego teve um início de segunda parte arrasador e marcou três golos em cinco minutos! Sokratis abriu o marcador aos 51 minutos e Masouras facturou por duas vezes aos 54 e 57 minuto.



Bouchalakis e Garry Rodrigues saltaram do banco para marcar os restantes golos do Olympiakos. O melhor que o Asteras conseguiu foi reduzir a diferença no marcador graças a um golo de Carmona Sierra.



Se João Carvalho foi titular, Rony Lopes não foi opção. Com esta vitória o Olympiakos chegou aos 65 pontos, continua invicto, e segue na liderança da Liga grega de forma destacada.