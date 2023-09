Paulo Futre abordou a saída de João Félix do Atlético de Madrid e revelou vários treinadores que não quiseram contar com o internacional português. Nem Arteta, nem Klopp nem Guardiola aceitaram contratar o avançado, algo que surpreendeu a lenda dos colchoneros.



«O que não é normal é que treinadores fenomenais sabiam que o João era um génio. (...) entrava nos seus sistemas de jogo, mas ninguém o queria. Nem Arteta, nem Guardiola, nem Klopp, nenhum clube... A minha pergunta é: por que ninguém quis o João? A única equipa que o queria era o Aston Villa, de Monchi e Emery. No início de julho, quando havia acordo entre o Atlético de Madrid e o Aston Villa, o João disse que não. Não queria que fosse para o Barcelona porque era um rival e pelo que está a acontecer agora», disse o antigo futebolista em declarações no programa «El Largero», da Cadena SER.



Lembre-se que Paulo Futre assumiu viver um «pesadelo» com a transferência de Félix para o Barça e revelou que teve uma discussão com o seu empresário, Jorge Mendes. Certo é que na Catalunha, o avançado formado no Benfica tem estado em destaque com três golos e duas assistências nos quatro encontros disputados.