João Félix, que ainda pertence aos quadros do Atlético de Madrid, vai defrontar os colchoneros este domingo e é o principal foco do encontro. O presidente do Atleti abordou o jogo e deixou claro que espera que o internacional português não festeje caso marque.

«Não sei o que fará o João. Não sei se o vai fazer com uma certa intenção, mas claro que marcar um golo é sempre uma alegria. Mas espero que não festeje», começou por dizer Enrique Cerezo aos jornalistas.

«Acho sempre que o futebol é um espetáculo e é preciso ver as equipas com os melhores jogadores. O João Félix é um jogador magnífico, já o dissemos e continuaremos a dizê-lo. Devido a certas circunstâncias ele não está na nossa equipa, mas eu não estranharia que tivesse uma grande noite», acrescentou.

Cerezo também desvalorizou que Félix tenha beijado o símbolo do Barça em algumas ocasiões. «Muitos jogadores beijam o símbolo, não sei o que lhe passará pela cabeça neste momento, há dois anos que não falo com ele, mas se beija o símbolo do Barcelona é porque sente o Barcelona, senão não o beijaria.»