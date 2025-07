Antigo colega de João Félix no Atlético de Madrid, Saúl Níguez reconheceu que o internacional português «tem qualidades» para estar no topo, mas lamentou a pouca capacidade de trabalho do agora avançado do Al Nassr.

«O futebol é um jogo de equipa. O João tem qualidades para ser um jogador incrível. Mas por muito bom que sejas, se não trabalhas, não vale de nada. O talento sem trabalho não é nada. Muitos de nós tentámos ajudar o João, mas se alguém não quer…», disse o médio espanhol, em declarações no «El Partidazo de Cope».

Aos 30 anos, Saúl deixou o Atlético de Madrid em definitivo e assinou pelo Flamengo, após uma temporada de empréstimo no Sevilha. O internacional espanhol assume que a relação com Diego Simeone nem sempre foi a melhor.

«A minha relação com Simeone teve altos e baixos, mas ele sempre foi direto, valorizo porque não foi falso comigo, como outros no clube. Talvez como treinador tenha sido um pouco mais distante, mas tudo o que me disse foi sempre na cara. Na última conversa que tive com ele no Sánchez-Pizjuán, disse-me que não contava comigo para esta época. Acho que foi uma conversa muito boa porque pensou que eu ia reclamar de algo», afirmou.