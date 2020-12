O futebolista português João Félix saiu lesionado na vitória do Atlético de Madrid ante o Elche (3-1), este sábado, devido a um «traumatismo» nas costas, precipitado por uma pancada na primeira parte, que obrigou à substituição ao minuto 73.

A informação foi adiantada pelo Atlético, no seu sítio oficial, após o jogo desta tarde, estando o internacional luso «pendente de evolução». No rescaldo à partida, o treinador dos colchoneros, Diego Simeone, elogiou o esforço de Félix e frisou que o atleta jogou com dores na segunda parte, o que precipitou a saída.

«O golpe foi forte e duro. Viu-se na jogada, em que cortam o contra-ataque com um bloqueio sobre o João, esteve até à segunda parte com dores. Estava a trabalhar muito bem para a equipa, apesar de já não estar confortável. Esperemos que seja só pancada, entendemos deixá-lo a descansar. O jogo estava a complicar-se», justificou o técnico, na conferência de imprensa.