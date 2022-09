O futebolista português João Félix, que está a iniciar a sua quarta época no Atlético de Madrid, considera que a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro a nível individual e a Liga dos Campeões a nível coletivo ainda está «longe», mas ao mesmo tempo «mais perto» na sua carreira.

«Ainda está longe, mas também mais perto. Trabalho para isso. Tento fazer tudo por isso, daqui a uns anos vamos ver se consegui ou não», afirmou, em entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada na noite desta sexta-feira.

O antigo futebolista do Benfica, que rumou a Madrid no verão de 2019 depois de uma primeira época como sénior com 20 golos em 43 jogos pelas águias, apontou ainda três nomes que vão ser dominadores nos próximos anos a nível mundial, no futebol.

«Mbappé, Haaland e Vinícius. São os que vão lutar a cada ano pela Bola de Ouro e pela Champions», disse o português, em alusão aos jogadores de PSG, Manchester City e Real Madrid, respetivamente.

Félix considerou ainda que «pode melhorar», pois tem «muitos anos pela frente» para «aprender» e abordou ainda o Mundial 2022, no final do ano, no Qatar e as capacidades que Portugal apresenta.

«Há muito nível no ataque, no meio-campo, na defesa. Temos uma grande seleção, temos de trabalhar para estar no onze inicial e fazer um bom torneio», antecipou.

Questionado ainda sobre uma alegada proposta de 130 milhões do Manchester United, Félix respondeu, dizendo que nada recebeu. «A mim não me chegou nada, são coisas dos presidentes. Estou aqui», notou.