Carla Félix vai jogar de início pelo Milan contra o Bolonha?

Não. Trata-se, tal como o clube fez pela primeira vez em 2024, da homenagem às mães, por ocasião do Dia da Mãe, em Itália celebrado no próximo domingo. Todos os jogadores vão ter, nas costas da camisola, acima do número, os nomes/apelidos das mães, ao contrário do habitual.

Nesse sentido, João Félix, que é titular na equipa treinada por Sérgio Conceição e é o camisola número 79, vai ter inscrito na camisola «Carla Félix». Já Rafael Leão está castigado e não é opção. Na época passada, Leão jogou com o nome «Conceição» em homenagem à mãe.

Siga o Milan-Bolonha, da 36.ª jornada da Serie A italiana, ao minuto, no Maisfutebo (19h45).