O futebolista português João Félix perspetivou o Mundial 2022 do Qatar e a possibilidade de Portugal defrontar o Brasil caso ambas as seleções avancem na fase de grupos – estão ambas do mesmo lado do quadro até à final – com uma curiosa tacada a um colega de equipa do Atlético de Madrid, Matheus Cunha.

«Ia dar um jogo muito interessante. Nunca joguei contra o Brasil, tenho curiosidade de jogar contra o Brasil e queria mesmo ganhar só para o Cunha se calar um bocadinho, está sempre a dizer que o Brasil é melhor do que Portugal. Tem grandes jogadores, tem, mas não é melhor e queria jogar só mesmo para acabar com essa discussão (risos)», referiu João Félix, em declarações ao canal brasileiro TNT, publicadas na sexta-feira.

Portugal está no grupo H com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O Brasil integra o grupo G, com Suíça, Sérvia e Camarões. Os dois grupos cruzam nos oitavos de final: o primeiro do grupo G com o segundo do grupo H e vice-versa.