Enzo Maresca, treinador do Chelsea, falou esta sexta-feira sobre a saída de João Félix por empréstimo ao Milan. Em conferência de imprensa, o técnico esclareceu que «não aconteceu nada» com o jogador e que foi uma «boa opção para ele sair».

«Não aconteceu nada. Os jogadores treinam todos os dias e querem jogar todas as partidas, mas infelizmente são apenas 11 a jogar todos os jogos. Decidimos, todos juntos, que era uma boa opção ele sair», começou por dizer.

Questionado sobre uma possível frustração do internacional português, Maresca afastou qualquer rumor e elogiou a postura de Félix.

«Frustrado? Não, para ser honesto, ele nunca reclamou. Tem sido muito bom connosco e profissional, mas é só uma questão da minha decisão. Precisamos de equilíbrio defensivo e quando temos muitos jogadores de ataque, às vezes podemos sofrer golos em transições. Não gosto disso», concluiu.

De recordar que João Félix foi comprado pelo Chelsea no verão, a troco de 52 milhões de euros, mas o português não agarrou a titularidade. No último dia do mercado de inverno foi emprestado ao Milan de Sérgio Conceição e marcou um golo na estreia.