O antigo futebolista inglês Jamie Carragher defendeu que «o Chelsea tem de parar de comprar jogadores e os jogadores têm de parar de assinar pelo Chelsea», na sequência das mais recentes contratações do clube, que se prepara para ter, cerca de uma semana depois do português Pedro Neto, mais um nome luso: João Félix.

«Eu não sei porque é que, se fosse jogador, olharia para esse projeto do Chelsea e porque é que iria assinar. A única razão pela qual assinaria é, porque o teu agente poderia dizer: “temos um contrato de sete anos com muito dinheiro, é garantido”. Sabem o que é que eu diria? Assine um contrato de quatro anos com um clube adequado, tenha um bom desempenho e, quando for para renovar, o dinheiro aumentará de qualquer forma. Não entendo porque é que os jogadores estão a assinar contratos de sete anos», prosseguiu Carragher, no papel de comentador, no programa Monday Night Football, da Sky Sports, na segunda-feira.

Carragher questionou depois onde é que nomes como Neto, Félix, Enzo Fernández ou Christopher Nkunku poderão jogar.

«Não é uma equipa jovem e empolgante. Compraram o João Félix, certo? Digam-me onde é que ele vai jogar. Contrataram o [Pedro] Neto há uma semana: onde é que ele vai jogar, quando eles já têm o Cole Palmer? Onde é que jogaria com o Enzo Fernández, um jogador de 100 milhões que joga como número 10? Onde é que jogas com o Nkunku? O que quero dizer é que grandes equipas precisam de competição. Em cada equipa que joguei, havia sete ou oito jogadores que sabiam que jogavam a cada semana. Depois, seis ou sete jogadores a lutar por três posições. Depois, mais seis ou sete na equipa que sabem que são jogadores do elenco. Isso é uma equipa saudável», referiu, deixando ainda a pergunta de como é que um plantel com cerca de 40 jogadores vai ter organizada uma sessão de treino… e até equipar-se no mesmo balneário.

«Estavam a perguntar onde é que o João Félix vai jogar. Eu pergunto: onde é que ele vai equipar-se? Estou a falar a sério. Se tens 40 jogadores, como é que eles vão estar todos no mesmo balneário? Como é que organizas um treino?», finalizou o antigo central do Liverpool.