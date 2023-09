João Félix está a atravessar um bom momento no arranque do empréstimo ao Barcelona, como provam os três golos e duas assistências que leva em quatro jogos. Questionado sobre o momento que o internacional português vive, o presidente do Atlético de Madrid lembrou que Félix ainda é jogador dos colchoneros.

«Sempre dissemos - eu disse - que ele é um jogador fantástico e está a mostrar isso no Barcelona. Ele não se adaptou connosco, não teve sorte. Não estava preparado para nós. E, no entanto, é um grande jogador no Barcelona, ​​​​também foi um grande jogador aqui. Temos de lembrar que é jogador do Atlético de Madrid», disse Enrique Cerezo aos jornalistas espanhóis, tendo confundido o nome do português com o de Vinicius Júnior, sobre quem tinha falado imediatamente antes.

Cerezo garantiu ainda que «não dói» ver Félix a mostrar rendimento na Catalunha.

«Não funcionou connosco, não mostrou tudo o que tinha dentro dele. Foi para o Chelsea e também não mostrou isso. E agora no Barcelona está a trazer isso cá para fora. Os grandes jogadores acabam sempre por mostrar isso. Ele é nosso jogador, devemos protegê-lo, ajudá-lo e pensar que, se ele estiver bem, é bom para nós», frisou, antes de assegurar que não festeja os golos do avançado luso.

«Só festejo golos do Atlético de Madrid», rematou.