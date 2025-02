O presidente do Inter de Milão, Giuseppe Marotta, veio a público responder às mais recentes declarações de João Félix, que disse, durante a apresentação no Milan, na segunda-feira, que houve interesse do Inter no português.

O dirigente do clube italiano disse, à margem do jogo da última noite, ante a Fiorentina, que não houve qualquer interesse do clube no português, ao contrário do que o atual jogador do Milan tinha indicado.

«Não iniciámos qualquer negociação, avaliámos os nomes dos jogadores que circulavam e que podiam sair e decidimos ficar com esta equipa, não aprofundámos qualquer interesse da nossa parte, embora respeitemos certos jogadores», disse Marotta, à DAZN.

«Interesse do Inter? Sim, o meu agente falou comigo sobre isso, mas já tinha começado a negociar com o Milan, sempre foi a minha ideia», referira o internacional português durante a apresentação oficial pelo Milan.

De recordar que João Félix está cedido pelo Chelsea ao Milan, até ao final da época, sem opção de compra.