A Liga espanhola continua a apertar o cerco aos clubes no que diz respeito ao teto salarial e o Barcelona é um dos principais visados. O clube da Catalunha conseguiu reduzir os gastos com jogadores no último mercado de transferências, mas ainda tem trabalho pela frente, segundo o presidente da La Liga, Javier Tebas.

O líder do organismo explicou a situação económica dos blaugrana e falou do caso de João Félix, cedido pelo Atlético de Madrid ao Barça. Tebas garantiu que, para efeitos de avaliação do limite salarial, a Liga espanhola valorizou o contrato do português em mais do que os 400 mil euros que os responsáveis catalães afirmam pagar ao jogador.

«Quando o senhor Masip [assessor de Joan Laporta] disser isso, diga-lhe que ele não está a dizer a verdade, porque não é o caso. Não é verdade. Que pretendiam pagar 400 mil no início da operação, pode ser. O que custa ao Barça no limite [salarial] do plantel é muito mais. O que eles vão pagar é muito mais. Para os nossos efeitos, o que João Félix ganha não é o que o Barcelona pode pagar-lhe, para efeitos do nosso limite salarial é o que aquele jogador deve ganhar, o que é muito mais do que aqueles 400 mil que dizem que lhe pagam, porque também há outro clube envolvido. E depois há o preço do empréstimo. Para os nossos propósitos, não são 400 mil euros, é muito mais», vincou.

Também Javier Gómez, diretor-geral da La Liga, explicou os contornos do salário de Félix.

«Uma coisa é o que os clubes pagam aos jogadores e outra é o que calculamos para o limite. Dependendo do caso, existem avaliações internas da La Liga que adaptam estes contratos ao preço de mercado. Não é verdade que sejam pagos 400 mil euros. Valorizamos muito mais esse contrato. O Barcelona paga-lhe um salário inferior à nossa avaliação. O que falamos que deveria ser contabilizado no limite salarial é muito mais do que dizem», esclareceu.

Tebas abordou ainda a possibilidade de Kylian Mbappé ser contratado pelo Real Madrid. «Temos de ver o que querem pagar a Mbappé, os anos que lhe vão oferecer... Não sei. Tenho a sensação de que o Real pode fazer isso com Mbappé e outros.»